هل تعرف صورة بروفايل ميسي على الواتس آب؟ .. شاهد

تخيل وجود رقم ليونيل ميسي على هاتفك المحمول

تخيل وجود رقم ليونيل ميسي على هاتفك المحمول، واستمر في التخيل، لأنه أمرٌ سيكون من الصعب تحقيقه، ولكن ما لدينا حالياً، هو الصورة التي وضعها على "بروفايل" الواتس آب، والتي عممها ابن أخيه تومي.



حصل ذلك في مقابلة مع قناة محلية، حيث حاول المقدّم استدراج الولد للحصول على رقم هاتف ميسي، ولكن من الواضح أن استجابة الصبي كانت سلبية، فاكتفوا بطلب معرفة الصورة التي اختارها النجم الأرجنتيني لتزيين ملفه الشخصي. حصل ذلك في مقابلة مع قناة محلية، حيث حاول المقدّم استدراج الولد للحصول على رقم هاتف ميسي، ولكن من الواضح أن استجابة الصبي كانت سلبية، فاكتفوا بطلب معرفة الصورة التي اختارها النجم الأرجنتيني لتزيين ملفه الشخصي.

وتبين أنها تلك الصورة الأسطورية التي التقطت مع عائلته بعد فوزه بكأس العالم لأول مرة، وهي نفسها التي اختارتها زوجته أنتونيلا روكوزو لتهنئته حين كتبت "لا أعرف حتى كيف أبدأ ... يا له من فخر كبير نشعر به تجاهك @leomessi .. أشكرك على تعليمنا ألا نستسلم أبدا، وأن عليك المحاربة حتى النهاية، وأخيرا أنت بطل العالم حقا، نحن نعرف ما عانيته لسنوات عديدة، وما أردت تحقيقه".