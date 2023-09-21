من هو النادي الاوروبي الأول في أميركا؟ ومن يتقدم الريال أم البرشا؟

في السنوات الأخيرة، أصبحت كرة القدم ذات شعبية متزايدة في الولايات المتحدة، وباتت الآن ثاني أكثر الرياضات شعبية بعد كرة القدم الأميركية، وقبل كرة السلة والبيسبول.وأظهر وصول نجم كرة القدم ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي في نهاية مسيرته، مدى الاهتمام الذي تجتذبه هذه الرياضة في البلاد، وهو ما ينطبق على الشعبية التنافسية للاندية الاوروبية في بلاد "العمّ سام".ووفقا للبيانات التي قدمتها CasinosEnLigne.com، فإن نحو 18٪ من مشجعي كرة القدم الأميركية، سمّوا مانشستر يونايتد كنادي كرة قدم أوروبي مفضل لديهم، مرتين ونصف أكثر من تشيلسي أو مانشستر سيتي أو ليفربول.وسمّى المشجعون برشلونة على أنه النادي المفضل في الليغا الاسبانية، بنسبة 7٪ من الأصوات، متجاوزا ريال مدريد (5٪)، وهما الناديان الوحيدان من خارج الدوري الإنجليزي الممتاز اللذان ظهرا في قمة التصنيف.الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن مانشستر يونايتد أكثر شعبية بكثير من مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز (8٪)، تماما مثل تشيلسي، فيما حصل ليفربول وأرسنال على (7٪) من الأصوات.