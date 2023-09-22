ناد قبرصي لكرة القدم يفتح أبوابه امام اللاعبين اللبنانيين

شهدت ضاحية polis القريبة من مدينة بافوس حدثا رياضيا تمثل بانتقال ناديEnad polis football club إلى الدرجة الثانية في الدوري القبرصي وخوضه المبارة الأولى له في هذه الدرجة على ستاد مدينة polis وسط حضور كبير لمشجعيه الذين أقاموا مع إدارة النادي احتفالات للمناسبة.

تأسس هذا النادي في العام ١٩٩٤ وتسعى إدارته المتمثلة بثلاثة مساهمين وهم توني كونيس ورجل الأعمال اللبناني جورج جرجورة وكوس توفيس إلى تطوير قدرات اللاعبين لتحقيق نتائج جيدة في الدرجة الثانية على طريق الإنتقال إلى أندية الدرجة الأولى.

وقال كونيس إنه يريد أن جعل هذا الفريق جاذبا للاعبين، لا سيما من لبنان وانه يريد تطوير قدرات النادي وتقنياته تمهيدا للانتقال به نحو مراتب أعلى، وشدد على أن فتح الجامعة الأميركية فرعا لها في مدينة بافوس سيكون مناسبة للطلاب اللبنانيين الذين يمارسون رياضة كرة القدم من أجل اختبار انضمامهم إلى هذا النادي.

ويضم النادي لاعبين أجانب من دول متعددة ومن بين هؤلاء اللبناني محمد مهدي صباح وهو من اللاعبين الأساسيين في التشكيلة وقد التحق بها هذا الموسم وهو يلقى اهتمام الإدارة والمدربين واللاعبين، وأكد إن الفرصة متاحة للاعبين اللبنانيين في الخارج ولا سيما في هذا النادي شرط أن تكون لديهم الرغبة والشغف بلعبة كرة القدم.

أما جورج جرجورة، فهو يسعى لضم المزيد من اللاعبين اللبنانيين إلى صفوف النادي وباب الإختبار مفتوح، وقال "نحن على مرمى حجر من لبنان وأبوابنا مفتوحة للاعبين اللبنانيين الذين يتمتعون بالمستوى الجيد وستكون الفرصة متاحة امامهم من أجل الإختبار والإلتحاق بالنادي في حال أثبتوا جدارتهم".

في ضاحية polis القبرصية يحظى اللاعبون الأجانب في Enad polis football club باحترام السكان وتقديرهم وتشجيعهم ويرحبون بالمزيد منهم وقد رحب رئيس البلدية هناك Yiotis Papachristofi بقدوم المزيد من اللاعبين اللبنانيين وقال نحن هنا لمساعدتهم كما سيكونون هم هنا لمساعدتنا.