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كرة القدم

فيديو - خبر سيء لبرشلونة .. إصابة فيتور روكي

2023-09-22 | 04:07
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فيديو - خبر سيء لبرشلونة .. إصابة فيتور روكي
فيديو - خبر سيء لبرشلونة .. إصابة فيتور روكي

يُصبح مطلع العام لاعباً لبرشلونة الاسباني

تعرض المهاجم الشاب فيتور روكي، لاعب أتلتيكو باراناينسي، الذي يُصبح مطلع العام لاعباً لبرشلونة الاسباني، للإصابة خلال المباراة التي انتهت الى فوز فريقه (2-1) على ضيفه إنترناسيونال ضمن الجولة 24 من الدوري البرازيلي.

وتعرض روكي لضربة قاسية على ساقه اليسرى إثر تدخل عنيف من اللاعب المنافس نيكو هيرنانديز، فخرج من الملعب، وهو غير قادر على المشي، مستنداً على الجهاز الطبي، وعلامات الألم واضحة عليه، الا أن طبيعة الاصابة لم تتوضح بعد.

وكان روكي قد وقع لصالح برشلونة هذا الصيف، على أن ينضم للفريق الكاتالوني في كانون الثاني - يناير المقبل.

 

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