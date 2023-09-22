ماذا يجري في مانشستر يونايتد؟

أكدت صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" البريطانية، وجود أزمة في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بين عدد من اللاعبين ومدربهم الهولندي إريك تين هاج.

وقال التقرير أن عدد من لاعبي مانشستر يونايتد، يتململون من انتقادات تين هاج، ويكافحون من أجل الظهور بمستوى جيد، ويعتقدون أن المدرب لديه لاعبين مفضلين على آخرين.

وأضاف أن بعض اللاعبين يشعرون بأنهم في موقف حرج فيما يتعلق بالجانب التكتيكي، وأن أسلوب المدرب قد يشكل خطرا، بسبب غياب أنتوني وجادون سانشو المُبعدين.

ويؤخذ على تين هاج أنه يقوم بتسمية اللاعبين الذين يرتبكون أخطاء علنا، ويسلط الضوء على فشلهم في "اتباع القواعد" بعد خسارة اي مباراة.