الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

ماذا يجري في مانشستر يونايتد؟

2023-09-22 | 07:34
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ماذا يجري في مانشستر يونايتد؟
ماذا يجري في مانشستر يونايتد؟

أزمة في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي

أكدت صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" البريطانية، وجود أزمة في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بين عدد من اللاعبين ومدربهم الهولندي إريك تين هاج.

وقال التقرير أن عدد من لاعبي مانشستر يونايتد، يتململون من انتقادات تين هاج، ويكافحون من أجل الظهور بمستوى جيد، ويعتقدون أن المدرب لديه لاعبين مفضلين على آخرين.

وأضاف أن بعض اللاعبين يشعرون بأنهم في موقف حرج فيما يتعلق بالجانب التكتيكي، وأن أسلوب المدرب قد يشكل خطرا، بسبب غياب أنتوني وجادون سانشو المُبعدين.

ويؤخذ على تين هاج أنه يقوم بتسمية اللاعبين الذين يرتبكون أخطاء علنا، ويسلط الضوء على فشلهم في "اتباع القواعد" بعد خسارة اي مباراة.

 

مقالات ذات صلة
ماذا يجري في مانشستر يونايتد؟

رياضة

كرة القدم

مانشستر يونايتد

إريك تين هاج

أنتوني

جادون سانشو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفاة غير محددة الأسباب .. رحيل نجمة شيفيلد الشابة
فيديو - خبر سيء لبرشلونة .. إصابة فيتور روكي

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - خبر سيء لبرشلونة .. إصابة فيتور روكي
04:07

فيديو - خبر سيء لبرشلونة .. إصابة فيتور روكي

يُصبح مطلع العام لاعباً لبرشلونة الاسباني

04:07

فيديو - خبر سيء لبرشلونة .. إصابة فيتور روكي

يُصبح مطلع العام لاعباً لبرشلونة الاسباني

ناد قبرصي لكرة القدم يفتح أبوابه امام اللاعبين اللبنانيين
03:55

ناد قبرصي لكرة القدم يفتح أبوابه امام اللاعبين اللبنانيين

تأسس النادي في العام ١٩٩٤ وتسوأحد مالكيه رجل أعمال لبناني

03:55

ناد قبرصي لكرة القدم يفتح أبوابه امام اللاعبين اللبنانيين

تأسس النادي في العام ١٩٩٤ وتسوأحد مالكيه رجل أعمال لبناني

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023