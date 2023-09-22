وفاة غير محددة الأسباب .. رحيل نجمة شيفيلد الشابة

أعلن نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي نبأ وفاة لاعبته مادي كوزاك، البالغة 27 عاما فقط، دون تحديد الأسباب، وأعرب الرئيس التنفيذي ستيفن بيتيس، عن صدمته قائلاً "هذه أخبار مفجعة للجميع، كان لمادي موقع فريد من نوعه كونها جزء في عدد من الفرق لدينا وكانت تحظى بشعبية كبيرة".

وأشارت وكالة بي أيه ميديا البريطانية، أن كوزاك هي القائدة الثانية في شيفيلد، وقد دخلت موسمها السادس في دوري البطولة الإنجليزية "تشامبيونشيب" للسيدات، وباتت أقدم لاعبة في قائمة الفريق الذي انضمت اليه منذ العام 2019، وأصبحت أول لاعبة تصل إلى 100 مباراة معه، كما عملت كمديرة تسويق في النادي.