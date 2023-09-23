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كرة القدم

دمّر سيارة ثمنها 242 ألف يورو وهو يرتدي زي رجل الثلج

2023-09-23 | 04:40
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دمّر سيارة ثمنها 242 ألف يورو وهو يرتدي زي رجل الثلج
دمّر سيارة ثمنها 242 ألف يورو وهو يرتدي زي رجل الثلج

اصطدم بسيارته لامبورغيني هوراكان وهو يرتدي زي رجل ثلج

أوضح ميخائيل أنطونيو، لاعب كرة قدم دولي مع منتخب جامايكا، والذي لعب لفريق وست هام يونايتد منذ عام 2015، كيف اصطدم بسيارته لامبورغيني هوراكان، التي تقدر قيمتها بأكثر من 242 ألف يورو في عيد الميلاد في العام 2019، وهو يرتدي زي رجل ثلج.
وتوجهت الشرطة ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث، حيث لم يصب أحد بأذى بعد اصطدام السيارة بإشارة مرورية، بسبب الأضرار التي لحقت بها.
 

وقال ميخائيل أنطونيو في برنامج "On The Judy" الإلكتروني "هذا أسوأ شيء يمكنك القيام به على الجليد، استخدام المكابح، لأنك تزيد من سرعتك وحسب".
واعترف ميخائيل أنطونيو أنه بعد الاصطدام بسياج الحديقة في بالهام (لندن) "رأيت الدخان يخرج من مقدمة السيارة وأعتقدت أنها سوف تنفجر، إنه أمر جنوني وكنت أرتدي زي رجل الثلج"، حيث كان قد سجّل قبل ساعات أغنية الأطفال الشهيرة "Walking in the Air" وهو يرتدي الزي المذكور.
 
 
 
 

دمّر سيارة ثمنها 242 ألف يورو وهو يرتدي زي رجل الثلج

رياضة

كرة القدم

ميخائيل أنطونيو

منتخب جامايكا

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