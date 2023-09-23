دمّر سيارة ثمنها 242 ألف يورو وهو يرتدي زي رجل الثلج

اصطدم بسيارته لامبورغيني هوراكان وهو يرتدي زي رجل ثلج

أوضح ميخائيل أنطونيو، لاعب كرة قدم دولي مع منتخب جامايكا، والذي لعب لفريق وست هام يونايتد منذ عام 2015، كيف اصطدم بسيارته لامبورغيني هوراكان، التي تقدر قيمتها بأكثر من 242 ألف يورو في عيد الميلاد في العام 2019، وهو يرتدي زي رجل ثلج.

وتوجهت الشرطة ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث، حيث لم يصب أحد بأذى بعد اصطدام السيارة بإشارة مرورية، بسبب الأضرار التي لحقت بها.