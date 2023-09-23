فيديو - برشلونة يتنفس الصُعداء .. من البرازيل

🇧🇷 Bad injury for Vitor Roque tonight… pic.twitter.com/1DSqfrDbZ9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 21, 2023

على الرغم من أضواء الإنذار التي أضاءت حين سقط المهاجم البرازيلي بعنف وخرج من الملعب بمساعدة، بعد 11 دقيقة على بداية المباراة بين أتلتيكو بارانينسي وإنترناسيونال، التي انتهت لفوز الأول بهدفين لهدف، ضمن الدوري البرازيلي، لن يضطر فيتور روكي، للخضوع الى عملية جراحية بفضل تقدم الطب.وتبيّن أن المهاجم الذي وقّع مع برشلونة للسوق الشتوية المقبلة، يعاني من التواء شديد في الكاحل الأيسر، ما سيجبره على الغياب لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع، وذلك بعد تعرّضه لتدّخل عنيف من منافسه نيكو هيرنانديز، مدافع إنترناسيونالولكن، بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها، تم استبعاد خضوع اللاعب لعملية جراحية، وسيتعين على فيتور روكي الخضوع لعلاجات العلاج الطبيعي لتقليل أهمية الالتهاب في كاحله.