ينس ليمان متهم بالتعدّي على جاره بتهمة لا تخطر على بال !

لا يعيش حارس مرمى أرسنال والمنتخب الألماني السابق اعتزالاً سلساً

لا يعيش ينس ليمان، حارس مرمى أرسنال والمنتخب الألماني السابق، اعتزالاً سلساً، فقد تورط في السنوات الأخيرة، في العديد من المشاكل مع السلطات، وأصبح من المعروف مؤخراً أنه يتعين عليه الرد على العدالة في قضايا مختلفة.

الحدث الغريب هو "المنشار"، فهو أحد التهم الموجهة إلى ليمان، من قبل مكتب المدعي العام في ميونيخ، حيث بات متهماً بإتلاف عارضة حديدية لمنزل أحد الجيران بواسطة منشار، والسبب، أن العارضة المذكورة لم تسمح له "بالاستمتاع بمناظر بحيرة شتارنبرغ في بافاريا".

ومع ذلك، فهذه ليست التهمة الوحيدة التي وجهها إليه مكتب المدعي العام في ميونيخ، فهو متهم أيضاً بإهانة السلطات إبان قرار سحب رخصة قيادته بعد رؤيته وهو يستخدم الهاتف أثناء القيادة، فضلا عن عدم دفع ثمن خدمة مضخة لسيارته الكهربائية.

ويجب أن نتذكر أيضاً، أنه تم تغريم ليمان بمبلغ 40 ألف يورو في العام 2016 للتحريض على الهروب من حادث، و170 ألف يورو أخرى في العام 2017 بتهمة التهرب الضريبي.



