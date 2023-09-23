فيديو - الاعلام والجمهور يطالبان بضمّ نجم النصر السعودي الى المُنتخب

بعد تواصل العروض القوية التي يقدّمها اللاعب مع النصر السعودي

طالبت العديد من وسائل الاعلام والجماهير على وسائل التواصل بضم النجم اندرسون تاليسكا الى قائمة منتخب "السيليساو" بعد تواصل العروض القوية التي يقدّمها اللاعب مع فريقه النصر السعودي.

وكان تاليسكا، البالغ 29 عاماً، بدأ مسيرته مع باهيا في البرازيل، ثم لعب خمسة مواسم مع بورتو البرتغالي، وموسمين مع بشكتاش التركي، وموسمين مع غوانغزو ايفرغراندي، وانضم الى صفوف النصر السعودي في العام 2021.

في الفوز الكبير على الأهلي بالأمس بنتيجة أربع أهداف لهدفين، سجل تاليسكا هدفين، رافعاً رصيده الى ثلاثة أهداف هذا الموسم، وكان له شأن كبير في اللقاء.