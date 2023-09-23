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كرة القدم

ميا خليفة نجمة حفل ميلان في سان سيرو

2023-09-23 | 06:14
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ميا خليفة نجمة حفل ميلان في سان سيرو
ميا خليفة نجمة حفل ميلان في سان سيرو

النادي يتمتع بعلاقات قوية مع عالم الموضة

لم يعد سيلفيو برلسكوني، رئيس نادي ميلان الراحل معنا، لكن عملاق الدوري الإيطالي، قد يواصل تتبع قواعد رئيس الوزراء الإيطالي السابق.
فقد دعا "الروسونيري" الممثلة الإباحية السابقة ميا خليفة إلى حدث أزياء أقيم مؤخراً في سان سيرو، وهو النادي الذي يتمتع بعلاقات قوية مع عالم الموضة، نظراً لمكانة المدينة في هذا المجال.
وفي السياق، حضر بعض النجوم حدثًا للاحتفال بإعلان تعاون النادي مع أوف وايت، وكانت ميا خليفة حاضرة، وظهرت صور للممثلة اللبنانية مرتدية فستاناً قصيراً ذهبياً لامعاً مع ياقة عالية وشعر منسدل للخلف وهي تبتسم أثناء التقاط صورة إلى جانب مغني الراب الإيطالي فيديز.
واعتادت سيدة الأعمال التي تدير الآن شركة مجوهرات وملابس تسمى شيتان، على جذب الأنظار من خلال ترك القليل للخيال على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، لكن ظهورها في سان سيرو هو دليل على أن خليفة أكثر من مناسبة لجمهور الأزياء الراقية.


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