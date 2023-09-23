مقتل مُشجّع في وارسو سقط من أعلى الجسر

توفي رجل بعد المباراة التي انتهت لفوز ليجيا وارسو على أستون فيلا

توفي رجل بعد المباراة المجنونة التي انتهت فوز ليجيا وارسو على أستون فيلا بثلاثة أهداف لهدفين ليلة الخميس، ضمن المجموعة الخامسة، حيث ذكرت تقارير أن مشجعاً يبلغ من العمر 42 عاماً، سقط من جسر Łazienkowski في وارسو، أثناء مغادرته بيبسي أرينا.

ووقع الحادث المأساوي بعد مباراة دوري المؤتمرات الأوروبي، وجرت محاولة لإنعاش الرجل قبل أن يموت.

وكان الرجل يسير مع مجموعة كبيرة من المشجعين، وقد يكون سبب سقوطه أنّه ربما أراد اختصار طريقه إلى المحطة، فذهب عبر الحواجز قبل السقوط، كما قيل أنه حاول القفز بين الحواجز والسلالم للنزول، لكن لسوء الحظ، لم ينجح هذا لأنه وقع في الفجوة التي تفصل بين الهيكلين.





