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كرة القدم

طرد مُدربة منتخب رواندا بسبب كلمة .. ما هي؟

2023-09-24 | 02:50
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طرد مُدربة منتخب رواندا بسبب كلمة .. ما هي؟
طرد مُدربة منتخب رواندا بسبب كلمة .. ما هي؟

جاء كلام مُدربة رواندا بعد الهزيمة أمام غانا (0-7)

"لديهن فتيات نعتقد أنهن يملكن هورمونات ذكورية، هن فتيات مثل الرجال .. كان فريقنا خائفاً، وعندما نزلت اللاعبات الى أرض الملعب، استقبلن الأهداف لأنهن كن خائفات"، هذا ما قالته مدربة منتخب رواندا للسيدات في كرة القدم، غرايس نياناوومونتو.
وجاء كلام نياناوومونتو بعد هزيمة منتخب رواندا الأربعاء الماضي في كيغالي أمام منتخب غانا (0-7) في تصفيات كأس أمم إفريقيا، مضيفة ان اللاعبات تعرضن للترهيب من قبل منتخب غانا.
وكنتيجة لهذه التصريحات، أعلن الاتحاد الرواندي أن المدربة "موقوفة حتى إشعار آخر، بسبب الاختيار غير المناسب للكلمات بعد المباراة بين رواندا وغانا، فالتصريحات التي أدلت بها مدربة منتخب السيدات بشأن لاعبات غانا تعد انتهاكا لقواعد وقيم كرة القدم في رواندا".

طرد مُدربة منتخب رواندا بسبب كلمة .. ما هي؟

رياضة

كرة القدم

غرايس نياناوومونتو

منتخب رواندا

منتخب غانا

تصفيات كأس أمم إفريقيا

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