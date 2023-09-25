سياسي فرنسي يميني يهاجم بنزيما .. اليكم السبب

بعد الصورة التي نشرها النجم الدولي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة، عبر إنستغرام، وظهر فيها بالزيّ السعودي، وإلى جانبه علم المملكة، احتفاءً منه بيومها الوطني، اتهمه المساعد الأول لمارين لوبان، رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني الفرنسي، بأنه "ميال للفكر الإسلامي".

وفيما حاز المنشور على أكثر من ثلاثة ملايين إعجاب، وترافق مع جملة لبنزيما قال فيها "انظروا إلى الحياة التي نعيشها .. يوم وطني سعيد للسعودية"، قال غوردان بارديلا "يجب أن نميز بين وظيفة الفرد وأفكاره، بنزيما كان أحد أفضل لاعبي كرة القدم في فرنسا، لكنه يدعم الإسلاميين".

وأضاف "على الأقل هو ثابت في مواقفه، فهو يريد أسلوب حياة إسلامي، ولذا ذهب إلى السعودية، إنه يرتدي الزي السعودي التقليدي، والسعودية دولة إسلامية حسبما أعرف، وأنا أفهم أنها بلد يقطعون فيه أيدي أولئك الذين يسرقون".

وكان بنزيما واحداً من محترفي الدوري السعودي الذين احتفلوا باليوم الوطني للمملكة، وهو رفع دعوى قضائية في العام 2022 ضد السياسي الفرنسي اليميني المتطرف داميان ريو، عضو حزب "إريك زمور"، بدعوى التشهير، بعدما اتهمه "بالإرهاب" عبر منصات التواصل الاجتماعي.