الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

سياسي فرنسي يميني يهاجم بنزيما .. اليكم السبب

2023-09-25 | 03:41
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
سياسي فرنسي يميني يهاجم بنزيما .. اليكم السبب
سياسي فرنسي يميني يهاجم بنزيما .. اليكم السبب

بعد الصورة التي نشرها النجم الدولي كريم بنزيما

بعد الصورة التي نشرها النجم الدولي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة، عبر إنستغرام، وظهر فيها بالزيّ السعودي، وإلى جانبه علم المملكة، احتفاءً منه بيومها الوطني، اتهمه  المساعد الأول لمارين لوبان، رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني الفرنسي، بأنه "ميال للفكر الإسلامي".

وفيما حاز المنشور على أكثر من ثلاثة ملايين  إعجاب، وترافق مع جملة لبنزيما قال فيها "انظروا إلى الحياة التي نعيشها .. يوم وطني سعيد للسعودية"، قال غوردان بارديلا "يجب أن نميز بين وظيفة الفرد وأفكاره، بنزيما كان أحد أفضل لاعبي كرة القدم في فرنسا، لكنه يدعم الإسلاميين".

وأضاف "على الأقل هو ثابت في مواقفه، فهو يريد أسلوب حياة إسلامي، ولذا ذهب إلى السعودية، إنه يرتدي الزي السعودي التقليدي، والسعودية دولة إسلامية حسبما أعرف، وأنا أفهم أنها بلد يقطعون فيه أيدي أولئك الذين يسرقون".

وكان بنزيما واحداً من محترفي الدوري السعودي الذين احتفلوا باليوم الوطني للمملكة، وهو رفع دعوى قضائية في العام 2022 ضد السياسي الفرنسي اليميني المتطرف داميان ريو، عضو حزب "إريك زمور"، بدعوى التشهير، بعدما اتهمه "بالإرهاب" عبر منصات التواصل الاجتماعي.

 

مقالات ذات صلة
سياسي فرنسي يميني يهاجم بنزيما .. اليكم السبب

رياضة

كرة القدم

كريم بنزيما

اتحاد جدة

مارين لوبان

حزب الجبهة الوطنية اليميني

غوردان بارديلا

داميان ريو

إريك زمور

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - مشهد مذهل رسمته جماهير فورتاليزا البرازيلي في المطار
ألتراس أتليتكو مدريد يعتدون على فتاة بسبب فينيسيوس

اقرأ ايضا في كرة القدم

فواز زار حيدر: لأهمية تعزيز التعاون بين النوادي والاتحاد من أجل تحقيق الأهداف المشتركة
06:23

فواز زار حيدر: لأهمية تعزيز التعاون بين النوادي والاتحاد من أجل تحقيق الأهداف المشتركة

قام الرئيس المرتقب لنادي التضامن صور السيد حسن فواز، بزيارة مهمة إلى رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم، المهندس هاشم حيدر، بحضور عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدكتور مازن قبيسي والسيد علي قبلان، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتضامن بين النادي والاتحاد، ومناقشة الأمور المتعلقة بالتطوير والتطور في مجال الرياضة في منطقة صور.

06:23

فواز زار حيدر: لأهمية تعزيز التعاون بين النوادي والاتحاد من أجل تحقيق الأهداف المشتركة

قام الرئيس المرتقب لنادي التضامن صور السيد حسن فواز، بزيارة مهمة إلى رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم، المهندس هاشم حيدر، بحضور عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدكتور مازن قبيسي والسيد علي قبلان، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتضامن بين النادي والاتحاد، ومناقشة الأمور المتعلقة بالتطوير والتطور في مجال الرياضة في منطقة صور.

فيديو - أوسيمين يتمرّد على المدرب والجمهور يُصفّق له
04:17

فيديو - أوسيمين يتمرّد على المدرب والجمهور يُصفّق له

ثار اللاعب المتألق بوضوح وبادر زملاؤه الى تهدئته

04:17

فيديو - أوسيمين يتمرّد على المدرب والجمهور يُصفّق له

ثار اللاعب المتألق بوضوح وبادر زملاؤه الى تهدئته

فيديو - ساوباولو بطلاً وجماهيره تسخر من مدرب فلامنغو
04:15

فيديو - ساوباولو بطلاً وجماهيره تسخر من مدرب فلامنغو

هتفت جماهير ساوباولو للارجنتيني سامباولي مدرب فلامنغو وطالبته بالبقاء

04:15

فيديو - ساوباولو بطلاً وجماهيره تسخر من مدرب فلامنغو

هتفت جماهير ساوباولو للارجنتيني سامباولي مدرب فلامنغو وطالبته بالبقاء

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023