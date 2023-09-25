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كرة القدم

فيديو - مشهد مذهل رسمته جماهير فورتاليزا البرازيلي في المطار

2023-09-25 | 03:43
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فيديو - مشهد مذهل رسمته جماهير فورتاليزا البرازيلي في المطار
فيديو - مشهد مذهل رسمته جماهير فورتاليزا البرازيلي في المطار

كانت توّدع لاعبي الفريق المتوجهين الى ساو باولو لمواجهة كورينثيانز

مشهد مذهل رسمته جماهير نادي فورتاليزا البرازيلي في المطار وهي توّدع لاعبي الفريق المتوجهين الى ساو باولو لمواجهة كورينثيانز فجر الاربعاء في ذهاب نصف نهائي بطولة اندية اميركا الجنوبيه المعروفة بإسم "كوبا سودا اميريكانا".

واحتشدت الجماهير في المطار وهي تأمل في أن يحقق فريقها نتيجة طيبة على ملعب أرينا كورينثيانز، علماً أن فورتاليزا يحتل المرتبة الثامنة في الدوري البرازيلي، فيما يحتل كورينثيانز المرتبة العاشرة.

ويجمع ذهاب نصف النهائي الآخر فجر الخميس ليجا دي كويتو الاكوادوري الذي يستضيف ديفنسا خوستيكا الارجنتيني.

 
فيديو - مشهد مذهل رسمته جماهير فورتاليزا البرازيلي في المطار

رياضة

كرة القدم

فورتاليزا

ساو باولو

كورينثيانز

كوبا سودا اميريكانا

ليجا دي كويتو

ديفنسا خوستيكا

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