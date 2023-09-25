فيديو - ساوباولو بطلاً وجماهيره تسخر من مدرب فلامنغو





أحرز ساوباولو لقب كأس البرازيل للمرة الاولى في تاريخه بتعادله (1-1) مع ضيفه فلامنغو في إياب المباراة النهائية، وهو الفائز ذهاباً خارج أرضه (1-0).

ودخل ساوباولو في قائمة الأبطال التي يتصدرها كروزيرو (6 ألقاب) ثم غريميو (5) وبالميراس (4) وآخرين، متوّجاً أسوأ مواسم فلامنغو، الذي فشل في احراز السوبر البرازيلي (نهائي) ومونديال الاندية (نصف النهائي) والسوبر القاري (نهائي) وكأس غوانابارا (نهائي) والليبرتادوريس (ثُمن النهائي).

بعد التتويج بكأس البرازيل، هتفت جماهير ساوباولو للارجنتيني سامباولي، مدرب فلامنغو، وطالبته بالبقاء، كي يستمر الفشل في احراز الالقاب.