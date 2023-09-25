فيديو - أوسيمين يتمرّد على المدرب والجمهور يُصفّق له

في الدقيقة 86 من المباراة التي انتهت الى التعادل السلبي بين نابولي، حامل اللقب، ومضيفه بولونيا، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الايطالي، أخرج المدرب الفرنسي رودي غارسيا، المهاجم النيجيري فيكتور اوسيمين.

وثار اللاعب المتألق بوضوح وبادر زملاؤه الى تهدئته، لكنه خرج حانقاً، ولم يُسلّم على غارسيا الذي يتعرض الى انتقادات حادة من جماهير نابولي، التي تطالبه بالاستقالة على خلفية النتائج، حيث يحتل الفريق البطل المركز السابع برصيد ثماني نقاط جمعها من انتصارين وتعادلين وهزيمة.

فيكتور أوسيمين غير راض عن تبديله من رودي جارسيا!#بولونيا_نابولى #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/ec25JE3FHv