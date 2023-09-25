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كرة القدم

فيديو - أوسيمين يتمرّد على المدرب والجمهور يُصفّق له

2023-09-25 | 04:17
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فيديو - أوسيمين يتمرّد على المدرب والجمهور يُصفّق له
فيديو - أوسيمين يتمرّد على المدرب والجمهور يُصفّق له

ثار اللاعب المتألق بوضوح وبادر زملاؤه الى تهدئته

في الدقيقة 86 من المباراة التي انتهت الى التعادل السلبي بين نابولي، حامل اللقب، ومضيفه بولونيا، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الايطالي، أخرج المدرب الفرنسي رودي غارسيا، المهاجم النيجيري فيكتور اوسيمين.

وثار اللاعب المتألق بوضوح وبادر زملاؤه الى تهدئته، لكنه خرج حانقاً، ولم يُسلّم على غارسيا الذي يتعرض الى انتقادات حادة من جماهير نابولي، التي تطالبه بالاستقالة على خلفية النتائج، حيث يحتل الفريق البطل المركز السابع برصيد ثماني نقاط جمعها من انتصارين وتعادلين وهزيمة.

 

فيكتور أوسيمين غير راض عن تبديله من رودي جارسيا!#بولونيا_نابولى #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/ec25JE3FHv

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رياضة

كرة القدم

نابولي

بولونيا

الدوري الايطالي

رودي غارسيا

فيكتور اوسيمين

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