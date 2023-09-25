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كرة القدم

فواز زار حيدر: لأهمية تعزيز التعاون بين النوادي والاتحاد من أجل تحقيق الأهداف المشتركة

2023-09-25 | 06:23
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فواز زار حيدر: لأهمية تعزيز التعاون بين النوادي والاتحاد من أجل تحقيق الأهداف المشتركة
فواز زار حيدر: لأهمية تعزيز التعاون بين النوادي والاتحاد من أجل تحقيق الأهداف المشتركة

قام الرئيس المرتقب لنادي التضامن صور السيد حسن فواز، بزيارة مهمة إلى رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم، المهندس هاشم حيدر، بحضور عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدكتور مازن قبيسي والسيد علي قبلان، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتضامن بين النادي والاتحاد، ومناقشة الأمور المتعلقة بالتطوير والتطور في مجال الرياضة في منطقة صور.

تمت هذه الزيارة في جو من الود والاحترام المتبادل، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بنادي التضامن صور، بما في ذلك مستقبل النادي وتحسين مرافق الملعب والبرامج التطويرية التي يمكن تنفيذها لدعم الأنشطة الرياضية في المنطقة.

من خلال هذه الزيارة، أعرب حيدر، عن دعمه الكامل لنادي التضامن صور. وأكد على أهمية تعزيز التعاون بين النوادي والاتحاد من أجل تعزيز الرياضة وتحقيق الأهداف المشتركة.

تعتبر هذه الزيارة خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الرياضية وتقوية التضامن الرياضي بين مختلف الأطراف المشاركة في تطوير ودعم الرياضة في لبنان.
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فواز زار حيدر: لأهمية تعزيز التعاون بين النوادي والاتحاد من أجل تحقيق الأهداف المشتركة

رياضة

كرة القدم

حسن فواز

التضامن صور

هاشم هيدر

مازن قبيسي

علي قبلان

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