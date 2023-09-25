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كرة القدم

نادٍ يُسجّل رقماً قياسياً غريباً .. تعرّفوا عليه

2023-09-25 | 08:41
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نادٍ يُسجّل رقماً قياسياً غريباً .. تعرّفوا عليه
نادٍ يُسجّل رقماً قياسياً غريباً .. تعرّفوا عليه

تضرر تشيلتنهام بشدة من رحيل هدافه ألفي ماي في الصيف

سجل تشيلتنهام تاون رقماً قياسياً، حيث وصل إلى تسع مباريات من دون تسجيل أي هدف، كما مني يوم السبت بهزيمته الثامنة في المباريات التسع منذ بداية الموسم.

وفشل الفريق في العثور على طريق الشباك في أي من تلك المباريات، الأمر الذي يعد رسمياً أطول سلسلة دون تسجيل هدف في بداية موسم في تاريخ دوري الدرجة الثانية في إنجلترا، علماً أن الفريق خسر (0-2) في الجولة الأولى من كأس كاراباو أمام برمنغهام سيتي.

كذلك، ظهر اسم الفريق على لوحة النتائج في الهزيمة (1-4) في مسابق الكأس أمام بريستول روفرز، وحتى هذا الهدف لم يسجله أي من لاعبي الفريق، بل كان بنيران صديقة، وقد أدت معاناتهم الشديدة أمام المرمى الى مغادرة المدرب وايد إليوت بالتراضي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتضرر تشيلتنهام بشدة من رحيل ألفي ماي في الصيف، الذي سجل 23 و 20 هدفا في الدوري في مواسم متتالية قبل أن ينتقل إلى تشارلتون أثليتيك في الصيف، وأصبح لديه أربعة أهداف في أول سبع مباريات على عكس سجل فريقه السابق.

نادٍ يُسجّل رقماً قياسياً غريباً .. تعرّفوا عليه

رياضة

كرة القدم

تشيلتنهام تاون

كأس كاراباو

برمنغهام سيتي

بريستول روفرز

ألفي ماي

تشارلتون أثليتيك

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