مشجّع تشيلسي من موظف الى فنان يرسم اللاعبين

كان مشجع تشيلسي تشارلي جونستون مستلقياً على السرير مع صديقته، عندما تلقى إشعاراً على هاتفه من ديدييه دروغبا، وهو الذي قرر قبل بضعة أشهر فقط ترك وظيفته في We Buy Any Car والتركيز على كونه فناناً، ومن الإنصاف القول إنه اتخذ القرار الصحيح.

الموهبة أوصلت تشارلي، وهو من مشجعي تشيلسي، إلى تقديم عمله إلى تياجو سيلفا وأرملة نجم البلوز الراحل جيانلوكا فيالي، بالإضافة إلى ملاحظته من قبل لاعبين أمثال دروجبا.

فتشارلي الذي لطالما كان يحلم أن يكون فناناً، ترك عمله وتفرّغ للرسم، ونقطة التحوّل في حياته كانت حين نشر لوحة رسمها لدروجبا، فانتشرت بشكل واسع، حتى وصلت للنجم العاجي الذي أُعجب بها، فتواصل معه كما طلب النادي منه رسم العديد من لاعبي الفريق.