فيديو - رودجرز يخطف القلوب بحمايته مشجعاً من الحكام

أشاد متابعون على وسائل التواصل ببريندان رودجرز، مدرب سلتيك، لصدّه الحكام الذين تعاملوا بقسوة مع مشجع شاب بعد فوز فريقه (3-0) على ليفينجستون.

وحاول الحكام ايقاف المشجع وركله، لكنّ المدرّب ركض نحو الشاب الصغير وأبعد الحكّام عنه، ووضع مدرّب سلتيك، الذي يقضي فترته الثانية على رأس النادي، ذراعه حول المشجّع الشاب قبل أن يقوده إلى المدرجات حيث تلقى تصفيقاً كبيرا من المشجعين خلف المرمى.

كما صفق الشاب بدوره ورفع ذراعيه إلى المشجعين قبل أن يتأكد رودجرز من أنه صعد مرة أخرى إلى المدرجات، في لفتة لاقت استحساناً كبيراً.