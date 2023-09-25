تود مشاهدة 4 أهداف ملعوبة وركلة جزاء ضائعة .. تابع بنفيكا

تغلّب بنفيكا على مضيفه بورتيمونينسي على الملعب البلدي في بورتيماو بنتيجة (3-1) في مباراة مثيرة جرت في سياق الجولة السادسة من الدوري البرتغالي.

وتقدم بنفيكا بهدفين للدانماركي ألكسندر باه (5) والكرواتي بيتار موسى (17) وقلّص هيليو فاريلا الفرق (56) ثم أهدر البرتغالي ريلدو فرصة التعادل من علامة الجزاء، قبل أن يضيف البرازيلي دافيد نيريسي هدف التعزيز (66).

ويتخلف بنفكيا بنقطة واحدة عن بورتو المتصدر (16 نقطة) فيما يحتل بورتيمونينسي المركز السادس عشر في سُلّم الترتيب، وهو مهدد بالهبوط الى الدرجة الثانية.