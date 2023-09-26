مقتل رئيس نادي كولومبي .. والسبب صادم !!

حين كان عائداً بعد المباراة برفقة ابنته

قُتل رئيس نادي تيغرس الكولومبي إدغار بايز، بعد خسارة فريقه على أرضه أمام أتلتيكو، يوم السبت الماضي، بهدفين مقابل ثلاثة.

وأعلن نادي تيغرس المنتمي لدوري الدرجة الثانية الكولومبي مقتل رئيسه البالغ 63 عاماً، حين كان عائداً بعد المباراة برفقة ابنته إلى منزلهما في بوغوتا، قبل أن يفاجئهما رجلان مسلحان على متن دراجة نارية بالقرب من الملعب، حيث نجت ابنته.

وذكر المسؤول في شرطة العاصمة، العقيد ويلفورد منديز روخاس "أصيب رئيس نادي تيغريس بالرصاص، وتم نقله إلى المستشفى حيث توفي لاحقاً، وقد تم نشر خبراء في مجال التحقيق الجنائي والاستخباراتي، ويجري جمع الأدلة من خلال كاميرات الفيديو وإفادات الشهود لتحديد مرتكب هذا العمل الإجرامي".



