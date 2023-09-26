فضيحة لاعبي ريال مدريد .. محامي أحدهم ينفي وجوده !!

ينظر القضاء في المذكرة التي وردت من محامي أحد لاعبي ريال مدريد الشباب

ينظر القضاء في المذكرة التي وردت من محامي أحد لاعبي ريال مدريد الشباب الأربعة المتهمين بتسريب فيديو جنسي لفتاتين، مؤكداً أن موكله لم يكن موجوداً ولم ينشر الفيديو الجنسي.

في السياق، تستمر قضية لاعبي ريال مدريد الشباب الأربعة الذين تم التحقيق معهم بتهمة نشر فيديو جنسي مع امرأتين، إحداهما قاصر تبلغ من العمر 16 عاماً.

ووفقا لاذاعة كادينا سير، كان العمل جارياً على تفريغ محتويات الهواتف المحمولة الأربعة للاعبين، ، لولا الرسالة التي وردت من محامي أحد اللاعبين، الذي استأنف هذا الإجراء، مدّعيا انتهاك الحقوق الأساسية لموكله.

وغونزالو أوسبينا هو محامي راؤول أسينسيو، وقد استأنف هذا الإجراء طالباً تعليق تفريغ محتويات الهاتف الخلوي لموكله حيث أكد أنه لم يكن في غرفة المقصورة الخاصة لناد في موغان (لاس بالماس) حيث حدثت اللقاءات الجنسية، ولم يشارك في تصوير وتوزيع الصور.



