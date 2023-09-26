محمد صلاح مُقرر دراسي في كلية هارفارد للأعمال

المفاوضات سوف يتم تدريسها من قبل كلية "هارفارد للأعمال"



أعلن النجم المصري محمد صلاح، أن المفاوضات التي جرت لتجديد العقد، بينه ووكيله الكولومبي رامي عباس من جهة وبين ادارة نادي ليفربول من جهة أخرى، سوف يتم تدريسها من قبل كلية "هارفارد للأعمال".

وفي التفاصيل، أن حيثيات الجولة الأخيرة من المفاوضات بين صلاح ونادي ليفربول سيتم عرضها كمقرر دراسي في "كلية هارفارد للأعمال"، ما يمثل فرصة فريدة لجماهير كرة القدم للتعرف على ما يحدث في الغرف المغلقة، وطريقة سير المفاوضات، والتفاصيل المالية للصفقات.

وشارك صلاح وثيقة فيها بعض من كواليس المفاوضات، وفيها حديث لوكيله رامي عباس يقول "بدأت أشعر بالخوف من عدم قدرتنا على التوصل إلى اتفاق جديد بشأن العقد يا محمد فعرضهم الأخير لا يزال بعيدا جدا عما نرغب فيه".

وانتهت المفاوضات لاحقاً الى تمديد العقد بين ليفربول والنجم المصري حتى نهاية موسم 2024-2025، براتب هو الأعلى في تاريخ النادي، وهو ما يزيد عن 350 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.









