الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

هزيمة "النادي الملكي" لا تزال متصدرة في الصحف المدريدية

2023-09-26 | 09:34
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
هزيمة &quot;النادي الملكي&quot; لا تزال متصدرة في الصحف المدريدية
هزيمة "النادي الملكي" لا تزال متصدرة في الصحف المدريدية

لا تزال أصداء هزيمة ريال مدريد تتصدر الصحف الاسبانية

لا تزال أصداء هزيمة ريال مدريد على يد غريمه أتلتيكو مدريد تتصدر الصحف الاسبانية، وخصوصاً منها تلك المُقرّبة من "النادي الملكي".
وفي السياق، حمل غلاف ماركا، عنوان "خطايا أنشيلوتي"، ومضمون أن المدرب الإيطالي فشل في أول "اختبار حقيقي" هذا الموسم، فظهر الفريق بتشكيلة غير متوازنة.
وألمحت الصحيفة الشهيرة الى أن الخسارة قد تكون عجّلت بانفجار مختبئ خلف الانتصارات المتتالية، على المستويين الهجومي والدفاعي، في ظل تكرار استقبال الأهداف المُبكرة، والسعي للعودة، مع ما يحمله ذلك من عبء بدني وذهني على اللاعبين.
وكشفت الصحيفة عن مضمون اجتماع نهاية الأسبوع، بين المدرب كارلو أنشيلوتي والرئيس فلورنتينو بيريث، وما دار بينهما بشأن بعض النقاط الفنية، و مسألة التدوير والتعامل مع أغلب عناصر الفريق، ما عكس أن الإدارة كانت تخشى السقوط الذي حصل. 
وفي تقرير آخر في الصحيفة بعنوان "الريال بين الغضب وتحليل الأخطاء"، كتبت ماركا إن الإصابات التي ضربت الفريق، وغياب رد الفعل من بقية اللاعبين، من أبرز أسباب الهزيمة، في ظل إصرار أنشيلوتي غير المبرر على الدفع بمودريتش وكروس في خط الوسط، على الرغم من تقدمهما في العمر.
وانتقدت الصحيفة اللاعب البرازيلي رودريجو وخط الدفاع ككل، حيث كتبت إن الاول ليس فينيسيوس، ولا يجب أن يكون، لكنه حصد "صفراً جديداً"، وعجز عن هز الشباك في المباراة السادسة على التوالي، بعد هدفه الوحيد في مرمى أتليتكو بلباو.
وحللت الصحيفة حالة الضعف التي تسيطر على خط الدفاع، الذي تلقى ستة أهداف حتى الآن، بينها خمسة خلال أول 20 دقيقة من المباريات.
 
 
مقالات ذات صلة
هزيمة "النادي الملكي" لا تزال متصدرة في الصحف المدريدية

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

أتلتيكو مدريد

النادي الملكي

ماركا

كارلو أنشيلوتي

فلورنتينو بيريث

مودريتش

كروس

رودريجو

فينيسيوس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقتل رئيس نادي كولومبي .. والسبب صادم !!
تود مشاهدة 4 أهداف ملعوبة وركلة جزاء ضائعة .. تابع بنفيكا

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - خطأ غبي من حارس المرمى تسبب بالهزيمة الاولى
09:38

فيديو - خطأ غبي من حارس المرمى تسبب بالهزيمة الاولى

تسبب بهزيمة اولى لفريقه هذا الموسم في الدوري

09:38

فيديو - خطأ غبي من حارس المرمى تسبب بالهزيمة الاولى

تسبب بهزيمة اولى لفريقه هذا الموسم في الدوري

محمد صلاح مُقرر دراسي في كلية هارفارد للأعمال
08:20

محمد صلاح مُقرر دراسي في كلية هارفارد للأعمال

المفاوضات سوف يتم تدريسها من قبل كلية "هارفارد للأعمال"

08:20

محمد صلاح مُقرر دراسي في كلية هارفارد للأعمال

المفاوضات سوف يتم تدريسها من قبل كلية "هارفارد للأعمال"

فضيحة في ويمبلدون .. تجسس و"عاهرة خبيثة" !!
08:16

فضيحة في ويمبلدون .. تجسس و"عاهرة خبيثة" !!

جهاز تسجيل سري وضع في مكتب المدير الإداري لنادي ويمبلدون

08:16

فضيحة في ويمبلدون .. تجسس و"عاهرة خبيثة" !!

جهاز تسجيل سري وضع في مكتب المدير الإداري لنادي ويمبلدون

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023