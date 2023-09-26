هزيمة "النادي الملكي" لا تزال متصدرة في الصحف المدريدية

لا تزال أصداء هزيمة ريال مدريد على يد غريمه أتلتيكو مدريد تتصدر الصحف الاسبانية، وخصوصاً منها تلك المُقرّبة من "النادي الملكي".وفي السياق، حمل غلاف ماركا، عنوان "خطايا أنشيلوتي"، ومضمون أن المدرب الإيطالي فشل في أول "اختبار حقيقي" هذا الموسم، فظهر الفريق بتشكيلة غير متوازنة.وألمحت الصحيفة الشهيرة الى أن الخسارة قد تكون عجّلت بانفجار مختبئ خلف الانتصارات المتتالية، على المستويين الهجومي والدفاعي، في ظل تكرار استقبال الأهداف المُبكرة، والسعي للعودة، مع ما يحمله ذلك من عبء بدني وذهني على اللاعبين.وكشفت الصحيفة عن مضمون اجتماع نهاية الأسبوع، بين المدرب كارلو أنشيلوتي والرئيس فلورنتينو بيريث، وما دار بينهما بشأن بعض النقاط الفنية، و مسألة التدوير والتعامل مع أغلب عناصر الفريق، ما عكس أن الإدارة كانت تخشى السقوط الذي حصل.وفي تقرير آخر في الصحيفة بعنوان "الريال بين الغضب وتحليل الأخطاء"، كتبت ماركا إن الإصابات التي ضربت الفريق، وغياب رد الفعل من بقية اللاعبين، من أبرز أسباب الهزيمة، في ظل إصرار أنشيلوتي غير المبرر على الدفع بمودريتش وكروس في خط الوسط، على الرغم من تقدمهما في العمر.وانتقدت الصحيفة اللاعب البرازيلي رودريجو وخط الدفاع ككل، حيث كتبت إن الاول ليس فينيسيوس، ولا يجب أن يكون، لكنه حصد "صفراً جديداً"، وعجز عن هز الشباك في المباراة السادسة على التوالي، بعد هدفه الوحيد في مرمى أتليتكو بلباو.وحللت الصحيفة حالة الضعف التي تسيطر على خط الدفاع، الذي تلقى ستة أهداف حتى الآن، بينها خمسة خلال أول 20 دقيقة من المباريات.