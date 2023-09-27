رجل هدد بتفجير حديقة الأمراء خلال مباراة سان جيرمان ومرسيليا

وفقا لـBFM Île-de-France وراديو مونتي كارلو، تم القبض على رجل مساء الأحد خلال مباراة باريس سان جيرمان ضد مرسيليا بعد تهديده بتفجير حديقة الأمراء.وكانت السلطات الفرنسية قد سلطت الضوء في وقت سابق على الشخص المعني باعتباره تهديداً للأمن القومي، حيث سبق له أن هاجم سائحاً في مقهى باريسي.ووفقاً لمصادر الشرطة، ووقعت الأحداث قبل ساعة من انطلاق المباراة، عندما اتصل الرجل المعني بالشرطة الفرنسية مدعياً أنه ينوي زرع قنبلة في حديقة الأمراء.وبعد بحث استمر ساعتين، تم العثور على الرجل بالقرب من محطة مترو في الحي 15 في باريس، دون أي مواد خطرة، وادعى أنه عميل لجهاز المخابرات عند إلقاء القبض عليه.