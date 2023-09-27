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كرة القدم

زفاف رونالدو من عارضة الأزياء سيلينا لوكس

2023-09-27 | 04:37
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زفاف رونالدو من عارضة الأزياء سيلينا لوكس
زفاف رونالدو من عارضة الأزياء سيلينا لوكس

احتفل رونالدو بزفافه من عارضة الأزياء سيلينا لوكس

احتفل أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو نازاريو بزفافه من عارضة الأزياء سيلينا لوكس، بعد علاقة عاطفية دامت سبع سنوات، وأقيم الحفل في كنيسة في جزيرة إيبيزا الإسبانية، بالقرب من منزل مالك نادي فالادوليد.
ومع أنه يكبرها بـ14 عاماً، فقد بدأت علاقة النجم البرازيلي ومواطنته عارضة الازياء في عام 2016، وتُوجت بهذا الزواج.
وتزوج رونالدو، البالغ 47 عاماً، سابقاً من ميلين دومينجيز في العام 1999 وانفصل عنها بعد اربع سنوات ولديهما ابن يبلغ 23 عاماً، ثم عارضة الازياء دانييلا سيكاريلي في حفل ضخم عام 2005، قبل أن ينفصلا بعد 3 أشهر فقط، فماريا بياتريس أنتوني من 2008 الى 2012، وأنجب منها ماريا صوفيا وماريا أليس.

زفاف رونالدو من عارضة الأزياء سيلينا لوكس

رياضة

كرة القدم

رونالدو نازاريو

سيلينا لوكس

جزيرة إيبيزا

فالادوليد

ميلين دومينجيز

دانييلا سيكاريلي

ماريا بياتريس أنتوني

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