فيديو للنجم الهولندي وهو يحاول رشوة الشرطة !!

Quincy Promes probeert Russische politie om te kopen 🇷🇺 Artikel: https://t.co/g3ED8MpCo4 pic.twitter.com/93eVDRDp10 — Voetbalzone.nl (@voetbalzonenl) September 25, 2023

يواصل الدولي الهولندي كوينسي بروميس، لاعب أياكس امستردام وإشبيلية السابق وسبارتاك موسكو الروسي حالياً، التورط في المشاكل.وجديد اللاعب الدخول في مشادة في مركز للشرطة في العاصمة الروسية موسكو، ومحاولته رشوة الضباط لإخراج أصدقاء من السجن، والأسوأ أن ذلك تم رصده في فيديو.ذهب بروميس إلى مركز الشرطة عندما علم أن أصدقاءه قد اعتقلوا للاشتباه في تعاطيهم المخدرات، حيث تتبع روسيا سياسة عدم التسامح مطلقا في هذا المجال، مع عقوبة بالسجن لسنوات على حيازتها والسجن مدى الحياة للاتجار.طالب بروميس بإطلاق سراح أصدقائه، وعندما لم يتم تلبية الطلب، انفجر غاضباً، وعرض المال على ضابط الشرطة، وقام بإيماءات تخويف بيديه، فيما يعتقد سبارتاك موسكو أن المهاجم لم يفعل "شيئا غير قانوني"، بدليل أن رفاقه اُطلقوا لاحقاً لعدم وجود دليل.وللتذكير، فقد حكم على بروميس بالسجن لمدة ثمانية عشر شهرا في هولندا خلال شهر حزيران - يونيو الفائت لطعنه ابن عمه في حفلة.