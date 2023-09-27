لاعب ليفربول ينضم الى نادٍ في الدرجة السادسة !!

انضم لاعب كرة القدم أندريه ويزدوم الى نادي وارينجتون تاون، الناشط في دوري الدرجة السادسة في انجلترا، بعد أن كان مدافعا سابقا عن ألوان أندية ليفربول وديربي كاونتي ووست بروميتش ألبيون ونورويتش سيتي وريد بول سالزبورغ.ولكن، ومنذ العام 2021 عندما غادر ديربي كاونتي، كان اللاعب من دون نادٍ، على الرغم من أنّه خاض تجارب مع عدد من الأندية، بما في ذلك بورتسموث وشيفيلد يونايتد.ويدرب فريق أرينجتون حالياً مارك بيسلي، الذي يأمل بترك بصمة على ويزدوم تكون أفضل من تأثير مدربه السابق فرانك لامبارد خلال فترة وجودهما معاً في ديربي كاونتي.وكان اللاعب قد اعترف مؤخراً أنّه لم يكن معجبا كثيرا بأسطورة خط الوسط، خاصة بعد أن صرخ الأخير في وجهه وهاجمه بطريقة شخصيّة، فاللاعب كان يتحدّث بعد هزيمة الفريق برباعية، حين دخل لامبارد وصرخ عليه.