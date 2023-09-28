القضاء يتهم برشلونة ورئيسيه السابقين بالفساد وخيانة الامانة

اتهم القاضي خواكين أغيري نادي برشلونة بدفع رشى في قضية نيغريرا، الذي كان يعتبر في وقتها موظفاً حكومياً، باعتبار أنّ لجنة التحكيم تابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، الذي هو مؤسسة حكومية.وقالت المحكمة الإقليمية إنّ محكمة برشلونة التي تحقق في القضية أمرت بتفتيش مقر لجنة حكام كرة القدم الإسبانية "في إطار التحقيق في المدفوعات المشبوهة التي سدّدها النادي الكاتالوني" إلى نيغريرا من خلال شركة مملوكة له.وتستهدف الدعاوى القضائية النادي الكاتالوني كشخصية معنوية، إضافة إلى الرئيسين السابقين جوسيب ماريا بارتوميو (2014-2020) وساندرو روسيل (2010-2014) وكل من أوسكار غراو وألبرت سولار من فريق عمل الرئيس بارتوميو.واتُهم برشلونة وبعض من مسؤوليه الكبار في 10 آذار- مارس من قبل السلطات الإسبانية بـ"الفساد" و"خيانة الأمانة" و"السجلات التجارية المزيفة"، في قضية مدفوعات مالية مشبوهة تزيد على 7.3 ملايين يورو، لخوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، المسؤول الكبير السابق في لجنة التحكيم الإسبانية.