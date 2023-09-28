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كرة القدم

العنصرية من جديد: إساءات لفتاة صغيرة في واندا متروبوليتانو

2023-09-28 | 09:04
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العنصرية من جديد: إساءات لفتاة صغيرة في واندا متروبوليتانو
العنصرية من جديد: إساءات لفتاة صغيرة في واندا متروبوليتانو

مسلسل العنصريّة مستمرّ في كرة القدم الإسبانيّة

مسلسل العنصريّة مستمرّ في كرة القدم الإسبانيّة، وقد تكرّر هذه المرّة قبل مباراة ديربي مدريد يوم الأحد الماضي بين أتليتكو مدريد وجاره ريال مدريد، في ملعب واندا متروبوليتانو، إذ تم الإبلاغ عن تعرض فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات ترتدي قميص ريال مدريد لإساءة عنصرية من قبل قسم من مشجعي الخصم.
وقالت عمة الفتاة الصغيرة، التي حضرت المباراة، إن ابنة أختها التي كانت ترتدي قميصاً عليها اسم ورقم فينيسيوس جونيور في ريال مدريد، كانت تمر بوقت مؤلم للغاية نتيجة للحادث.
وكانت مجموعة من ألتراس أتلتيكو بدأت في الصراخ ووجهت إساءة عنصرية للفتاة التي قالت إنها لا تريد الذهاب إلى المباريات بعد الآن.
وما أن عرف نادي ريال مدريد بالحادث، حتى بادر الى اتخذا اجراءات لمساعدة الفتاة على الحصول على تجربة إيجابية للغاية، فتواصل معها مسؤولو النادي لدعوتها إلى مباراة الأربعاء، التي انتهت الى الفوز (2-0) على لاس بالماس، ضمن الدوري الاسباني.
 
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