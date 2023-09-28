غاري لينيكر يكشف سرّ خلافه مع كريستيانو رونالدو

كشف غاري لينيكر أن كريستيانو رونالدو رفض التحدث إليه بسبب رأيه في ليونيل ميسي، فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، كان أحد أكبر المناقشات بين مشجعي كرة القدم هو ما إذا كان رونالدو أو ميسي هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.وفي حديثه عن التنافس بينهما، كشف لينيكر، مهاجم برشلونة وإنجلترا السابق أن رونالدو رفض التحدث إليه في الماضي.وقال لينيكر أنّ رونالدو لاعب كرة قدم رائع، لكنّ موضوع الأفضليّة بينه وبين ميسي حسّاس جدّاً بالنسبة للنجم البرتغالي، وهو سيرفض الحديث مع أي شخص يقول أنّ الأرجنتيني أفضل منه، واستمرّ النجم الإنجليزي السابق بمدح رونالدو لكنّه أكّد أنّ ميسي برأيه أفضل منه.