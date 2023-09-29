الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

فيديو - حكم مصري يتجاهل الـ(VAR) ويثير جدلاً واسعاً

2023-09-29 | 02:25
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فيديو - حكم مصري يتجاهل الـ(VAR) ويثير جدلاً واسعاً
فيديو - حكم مصري يتجاهل الـ(VAR) ويثير جدلاً واسعاً

تسبب حكم الساحة بجدل واسع في الأوساط الكروية المصرية

تسبب حكم الساحة حمادة القلاوي بجدل واسع في الأوساط الكروية المصرية حين تجاهل ركلة جزاء لمهاجم لفاركو، السوداني سيف الدين مالك بخيت، إثر دفعه من قبل حسين السيد، في الدقيقة 75، على الرغم من لجوئه الى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، وإصراره على قراره الاول.
وانتهت المباراة الى فوز المصري البورسعيدي على ضيفه فاركو (1-0) ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وعلق نادي فاركو على ذلك بعبارة "هل تغيرت قوانين اللعبة مع بداية الموسم الجديد؟".
 

فيديو - حكم مصري يتجاهل الـ(VAR) ويثير جدلاً واسعاً

رياضة

كرة القدم

حمادة القلاوي

فاركو

سيف الدين مالك بخيت

حسين السيد

المصري البورسعيدي

الدوري المصري

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - لماذا رفض رونالدو طلب حارس أمن؟
غاري لينيكر يكشف سرّ خلافه مع كريستيانو رونالدو

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - مباراة مثيرة .. 4 أهداف وطرد وإياب حاسم
05:10

فيديو - مباراة مثيرة .. 4 أهداف وطرد وإياب حاسم

ذهاب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس

05:10

فيديو - مباراة مثيرة .. 4 أهداف وطرد وإياب حاسم

ذهاب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس

فيديو - ارتكب خطأ قاسياً ثم صفع منافسه على وجهه !!
05:09

فيديو - ارتكب خطأ قاسياً ثم صفع منافسه على وجهه !!

يبدو أن السقوط الكبير لفريقه الغرّافة لم يرق للاعب الصربي

05:09

فيديو - ارتكب خطأ قاسياً ثم صفع منافسه على وجهه !!

يبدو أن السقوط الكبير لفريقه الغرّافة لم يرق للاعب الصربي

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023