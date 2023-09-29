فيديو - حكم مصري يتجاهل الـ(VAR) ويثير جدلاً واسعاً

تسبب حكم الساحة بجدل واسع في الأوساط الكروية المصرية

تسبب حكم الساحة حمادة القلاوي بجدل واسع في الأوساط الكروية المصرية حين تجاهل ركلة جزاء لمهاجم لفاركو، السوداني سيف الدين مالك بخيت، إثر دفعه من قبل حسين السيد، في الدقيقة 75، على الرغم من لجوئه الى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، وإصراره على قراره الاول.

وانتهت المباراة الى فوز المصري البورسعيدي على ضيفه فاركو (1-0) ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وعلق نادي فاركو على ذلك بعبارة "هل تغيرت قوانين اللعبة مع بداية الموسم الجديد؟".