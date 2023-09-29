فيديو - لماذا رفض رونالدو طلب حارس أمن؟

لم يوافق النجم البرتغالي على التقاط صورة "سيلفي" مع رجل الأمن

لم يوافق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، على التقاط صورة "سيلفي" مع أحد رجال الأمن، والسبب هو منصة "سناب شات".

فقد انتشر مقطع فيديو عبر منصة "إكس" حيث رونالدو متوجه الى سيارته، بملاحقة من شخص بدا أنه حارس أمن، وكان يحاول التقاط صورة معه، لكن "صاروخ ماديرا" رفض قائلا "لا لا هذا سناب شات".

ويقود رونالدو فريقه النصر الليلة في مواجهة مضيفه الطائي ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي، وهو يتصدر الهدافين برصيد 9 أهداف.