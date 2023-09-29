أمير سعودي يُحقق حلم طفل فلسطيني فما هو؟

خلال زيارته الى الأراضي الفلسطينية بصفته سفيرا غير مقيم للمملكة العربية السعودية

خلال زيارته الى الأراضي الفلسطينية بصفته سفيرا غير مقيم للمملكة العربية السعودية، التقى السفير نايف بن بندر السديري بطفل فلسطيني يشجع نادي النصر السعودي.

ونشر السديري صورة على منصة "إكس" وأرفقها بعبارة "سعدت اليوم في رام الله بمصادفة مشجع العالمي من فلسطين الشقيقة، هو الشبل محمد اديب ابو راس، يحب السعودية ويتطلع لزيارتها".

وعلى الفور، استجاب الأمير وليد بن بدر بن سعود لطلب سفير المملكة، ورد عليه "أسعد الله أوقاتك بكل خير أخي أبو فيصل .. أرجو السماح بتلبية رغبة الشبل العالمي محمد اديب ابو راس ووالديه إن سمحت وتسهلت الإجراءات القانونية لإستضافتهم ببلدهم الثاني المملكة العربية السعودية لحضور إحدى مباريات النصر العالمي في الأول بارك بساحة النصر".

فأجابه السديري "عليك السلام أخي الغالي أمير وليد، الله يغنيك ويكثر خيرك"، وعلّق الأمير "وسهي علي أن تكون الدعوة شاملة زيارة مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة بإذن الله أخي العزيز".



