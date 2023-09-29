فيديو - مورينيو يُبرر البداية الأسوأ في مسيرته

اعترف مورينيو أنه يقدّم "أسوأ بداية" في مسيرته

اعترف البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما، أنه يقدّم "أسوأ بداية" في مسيرته، وذلك بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها فريقه (1-4) أمام جنوى، في ختام الجولة السادسة من الدوري الايطالي.

ويحتل روما المركز السادس عشر في ترتيب الدوري برصيد خمس نقاط فقط في بداية هي الأسوأ في تاريخ نادي العاصمة الايطالية وتاريخ مورينيو على السواء.

وفي تصريحات بعد المباراة، قال مورينيو "لدينا تاريخ مع سمولينج (المصاب)، عليك فقط أن تنظر إلى عدد المباريات التي فزنا بها دونه، وعندما نفتقد لاعبين معينين يكون هناك نقص في الصلابة، لكن القول بأن الصلابة مفقودة لهذا السبب فقط ليس صحيحاً، فالصلابة تأتي نتيجة للعمل الجماعي".

وأضاف مورينيو "كل تسديدة على المرمى تصبح هدفا .. هذا ليس خطأ روي باتريسيو (حارس المرمى)، لكن الوضع هكذا، لقد حدث لنا ذلك في كل مباراة، عندما يصلون الى مرمانا يسجلون، أشعر بهذا الضعف من على مقاعد البدلاء واللاعبون بالتأكيد يشعرون به".

وختم "إنها أسوأ بداية في مسيرتي، لكنني أيضا تأهلت بروما لنهائيين أوروبيين للمرة الأولى في تاريخ النادي، وأعتقد أنه ليس هناك وقت للبكاء، فالمباراة المقبلة ستكون لكسب 3 نقاط فقط، لكنها مهمة للغاية".