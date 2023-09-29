نجمُ كرة القدم يواعد عارضة ونجمة سينمائية ثنائية الجنس

أصبح نيكلاس بيندتنر محور حديث رواد مواقع التواصل من متابعي كرة القدم إثر تقارير زعمت أنه يواعد نجمة سينمائية ثنائية الجنس، بعد انفصاله عن عارضة الأزياء السويدية كلارا لينيا والكفيست.وكانت والكفيست، وهي إحدى المتباريات على لقب ملكة جمال الكون قد أعلنت انفصالها عن بيندتنر بمنشور على وسائل التواصل، لتكشف مجلة دانماركية أنّ "المدفعجي" السابق قام مؤخراً برحلة رومانسية إلى روما مع سوس ويلكينس.ويلكينس، هي ممثلة وعارضة أزياء كانت قد أنهت مؤخراً علاقة استمرت عشر سنوات مع المغنية وكاتبة الأغاني فريجا كيرك حيث تزوجتا قبل عامين، كما تحدثت في مقابلات عن إقامة علاقات سابقة مع رجال قبل أن تلتقي فريج.وتدعي الصحف الآن أن بيندتنر وسوس تبادلا القبل ومسك الأيدي في روما، ويزعم أنهما عادا إلى الدانمارك معاً، وظهرا على الغلاف الأمامي للمجلة تحت عنوان "الرومانسية في روما".