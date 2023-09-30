نصب على مشجعي ريال مدريد بـ80 ألف يورو !!قدّم نحو 50 من مشجعي ريال مدريد دعوى قانونية، بعد تعرضهم للاحتيال، حيث وصل المبلغ الى حوالي 80 ألف يورو.وكان رجل قد تواصل مع المشجعين المعنيين، وتظاهر بأنه رئيس نادي أورغولو فيكينغو دي برشلونة، وهو ناد مفترض بأنه مخصص لمشجعي ريال مدريد، ووعدهم بتذاكر موسمية للمباريات الأوروبية في سانتياغو برنابيو.وأوضح الرجل أنه نتيجة لعدد الوفيات خلال جائحة كورونا، بقي وفر في التذاكر أكثر من المعتاد في البرنابيو، وجعل نفسه يبدو قابلا للتصديق من خلال الارتباط بموظفي ريال مدريد في فندق الفريق.وعندما اتصل بعض الضحايا بالنادي، هددهم الرجل، كما شرع الرجل في التهديد بالعنف عندما تواصل معه آخرون بشأن أموالهم.وقالت محامية الضحايا، بيلا كاناليس، التي ظهرت على الراديو لمناقشة القضية، إنه من خلال رفع دعوى قانونية ضد المتهم، فهي تأمل في إعادة بعض الأموال إلى موكليها.