الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

قدّم نحو 50 من مشجعي ريال مدريد دعوى قانونية

2023-09-30 | 05:20
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
قدّم نحو 50 من مشجعي ريال مدريد دعوى قانونية
قدّم نحو 50 من مشجعي ريال مدريد دعوى قانونية

قدّم مشجعون لريال مدريد دعوى قانونية

نصب على مشجعي ريال مدريد بـ80 ألف يورو !!
قدّم نحو 50 من مشجعي ريال مدريد دعوى قانونية، بعد تعرضهم للاحتيال، حيث وصل المبلغ الى حوالي 80 ألف يورو.
وكان رجل قد تواصل مع المشجعين المعنيين، وتظاهر بأنه رئيس نادي أورغولو فيكينغو دي برشلونة، وهو ناد مفترض بأنه مخصص لمشجعي ريال مدريد، ووعدهم بتذاكر موسمية للمباريات الأوروبية في سانتياغو برنابيو.
وأوضح الرجل أنه نتيجة لعدد الوفيات خلال جائحة كورونا، بقي وفر في التذاكر أكثر من المعتاد في البرنابيو، وجعل نفسه يبدو قابلا للتصديق من خلال الارتباط بموظفي ريال مدريد في فندق الفريق.
وعندما اتصل بعض الضحايا بالنادي، هددهم الرجل، كما شرع الرجل في التهديد بالعنف عندما تواصل معه آخرون بشأن أموالهم.
وقالت محامية الضحايا، بيلا كاناليس، التي ظهرت على الراديو لمناقشة القضية، إنه من خلال رفع دعوى قانونية ضد المتهم، فهي تأمل في إعادة بعض الأموال إلى موكليها.
 
مقالات ذات صلة
قدّم نحو 50 من مشجعي ريال مدريد دعوى قانونية

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

أورغولو فيكينغو دي برشلونة

سانتياغو برنابيو

بيلا كاناليس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نشرت فيديو من منزل اللاعب مدّعيةً أنها عشيقته
رونالدو وأحمد عزّ في فيديو ترويجي لموسم الرياض

اقرأ ايضا في كرة القدم

هيئة إدارية جديدة في التضامن صور: فواز رئيسا
10:03

هيئة إدارية جديدة في التضامن صور: فواز رئيسا

عقدت الجمعية العمومية لنادي التضامن الرياضي - صور إجتماعاً لإنتخاب هيئة إدارية جديدة ظهر السبت ٣٠-٩-٢٠٢٣ وقد حضر الإجتماع ١٣٦ عضواً وتم إنتخاب هيئة إدارية جديدة من ١٥ عضواً.

10:03

هيئة إدارية جديدة في التضامن صور: فواز رئيسا

عقدت الجمعية العمومية لنادي التضامن الرياضي - صور إجتماعاً لإنتخاب هيئة إدارية جديدة ظهر السبت ٣٠-٩-٢٠٢٣ وقد حضر الإجتماع ١٣٦ عضواً وتم إنتخاب هيئة إدارية جديدة من ١٥ عضواً.

فيديو - يامال الطفل تحوّل كابوساً لسيرخيو راموس
06:25

فيديو - يامال الطفل تحوّل كابوساً لسيرخيو راموس

هذا الولد ما هو إلا لامين يامال لاعب برشلونة الحالي

06:25

فيديو - يامال الطفل تحوّل كابوساً لسيرخيو راموس

هذا الولد ما هو إلا لامين يامال لاعب برشلونة الحالي

صورة - صحيفة تفضح رئيسة بالميراس وحركتها المُعيبة
06:23

صورة - صحيفة تفضح رئيسة بالميراس وحركتها المُعيبة

خلال المباراة بين بوكا جونيورز وضيفه بالميراس

06:23

صورة - صحيفة تفضح رئيسة بالميراس وحركتها المُعيبة

خلال المباراة بين بوكا جونيورز وضيفه بالميراس

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023