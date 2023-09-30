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كرة القدم

نشرت فيديو من منزل اللاعب مدّعيةً أنها عشيقته

2023-09-30 | 05:46
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نشرت فيديو من منزل اللاعب مدّعيةً أنها عشيقته
نشرت فيديو من منزل اللاعب مدّعيةً أنها عشيقته

وقع لاعب كرة قدم في مأزق

وقع لاعب كرة قدم في مأزق، بعد أن صوّرت عشيقته المزعومة نفسها في منزل عائلته، قبل نشر المقطع على الإنترنت، حيث حصل على ما يقرب من مليون مشاهدة على منصة إكس وحدها.
وظهرت المرأة، وهي دي جي برازيلية، وهي تصوّر نفسها في منزل فيكتور كانتيلو، لاعب كرة القدم الكولومبي، الذي يلعب في خط وسط نادي كورينثيانز في الدوري البرازيلي.
ونشرت المرأة، وتدعى موناليني سواريس، اللقطات على الإنترنت مدعية أنها عشيقته، حيث كانت ترتدي ثوبا ورديا وتحمل بيدها كأس نبيذ، وقد أكدت ذلك من خلال لقطات لعدد من الأغراض في منزله، ومنها صورة له مع عائلته، وقالت أنّ زوجة اللاعب مسافرة لذلك بقيت هي معه في منزله.
 
 
 
نشرت فيديو من منزل اللاعب مدّعيةً أنها عشيقته

رياضة

كرة القدم

فيكتور كانتيلو

كورينثيانز

الدوري البرازيلي

موناليني سواريس

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