نشرت فيديو من منزل اللاعب مدّعيةً أنها عشيقته

Monaliny Soares, una DJ brasileña, tiró que es la amante del futbolista colombiano Victor Cantillo. Para probarlo, publicó un video suyo en la casa del jugador del Corinthians mostrando las fotos familiares del loko.



Estamos ante el ultimate "no me quemés". pic.twitter.com/a4u83fyT4Z — BLENDER (@estoesblender) September 24, 2023

وقع لاعب كرة قدم في مأزق، بعد أن صوّرت عشيقته المزعومة نفسها في منزل عائلته، قبل نشر المقطع على الإنترنت، حيث حصل على ما يقرب من مليون مشاهدة على منصة إكس وحدها.وظهرت المرأة، وهي دي جي برازيلية، وهي تصوّر نفسها في منزل فيكتور كانتيلو، لاعب كرة القدم الكولومبي، الذي يلعب في خط وسط نادي كورينثيانز في الدوري البرازيلي.ونشرت المرأة، وتدعى موناليني سواريس، اللقطات على الإنترنت مدعية أنها عشيقته، حيث كانت ترتدي ثوبا ورديا وتحمل بيدها كأس نبيذ، وقد أكدت ذلك من خلال لقطات لعدد من الأغراض في منزله، ومنها صورة له مع عائلته، وقالت أنّ زوجة اللاعب مسافرة لذلك بقيت هي معه في منزله.