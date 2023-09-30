الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

مفاجأة في اسم صديقة نيمار الجديدة تتعلق بجيرارد بيكيه

2023-09-30 | 05:47
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مفاجأة في اسم صديقة نيمار الجديدة تتعلق بجيرارد بيكيه
مفاجأة في اسم صديقة نيمار الجديدة تتعلق بجيرارد بيكيه

تشغل الحياة الخاصة للاعبي كرة القدم المحترفين متابعيهم

تشغل الحياة الخاصة للاعبي كرة القدم المحترفين متابعيهم بالقدر عينه الذي يشغلهم به أداؤهم، وإذا كان هناك اسم لا يبتعد كثيرا عن العناوين الرئيسية، فهو اسم نيمار جونيور.
فاللاعب الدولي البرازيلي، الذي لعب لبرشلونة لأربعة مواسم، استمتع بالعيش في المدينة، ويعود دائماً اليها عندما يستطيع، خاصة أنّ ابنه دافي لوكا يعيش هناك.
وآخر مرة شوهد فيها نيمار في المدينة كانت قبل أسبوعين، عندما منحه ناديه الجديد، الهلال السعودي، إجازة لبضعة أيام، ليستغل إقامته في العاصمة الكاتالونية في الخروج للاحتفال، ما جعله مرة أخرى في عناوين الأخبار.
فقبل أيام قليلة على أن يصبح أباً للمرة الثانية، تم القبض عليه من قبل الصحفيين مع امرأة شابة، ثم سلط المصور جوردي مارتن الضوء على هوية الفتاة التي كانت مع نيمار، وفوجئ الكثيرون عندما اكتشفوا أن الفتاة المعنية هي زميلة سابقة لكلارا شيا صديقة جيرارد بيكيه، واسمها كارولا جيل.
وكانت جيل قد التقت شيا عندما كانتا تعملان نادلات في ملهى ليلي، وقد أضاف التقرير أنّها ونيمار يخرجان معاً منذ فترة، وهي كانت تسافر إلى باريس للقائه، كما تواجدت في حفل عيد ميلاده.
 
مقالات ذات صلة
مفاجأة في اسم صديقة نيمار الجديدة تتعلق بجيرارد بيكيه

رياضة

كرة القدم

نيمار جونيور

برشلونة

الهلال

جوردي مارتن

كلارا شيا

جيرارد بيكيه

كارولا جيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
صورة - صحيفة تفضح رئيسة بالميراس وحركتها المُعيبة
نشرت فيديو من منزل اللاعب مدّعيةً أنها عشيقته

اقرأ ايضا في كرة القدم

هيئة إدارية جديدة في التضامن صور: فواز رئيسا
10:03

هيئة إدارية جديدة في التضامن صور: فواز رئيسا

عقدت الجمعية العمومية لنادي التضامن الرياضي - صور إجتماعاً لإنتخاب هيئة إدارية جديدة ظهر السبت ٣٠-٩-٢٠٢٣ وقد حضر الإجتماع ١٣٦ عضواً وتم إنتخاب هيئة إدارية جديدة من ١٥ عضواً.

10:03

هيئة إدارية جديدة في التضامن صور: فواز رئيسا

عقدت الجمعية العمومية لنادي التضامن الرياضي - صور إجتماعاً لإنتخاب هيئة إدارية جديدة ظهر السبت ٣٠-٩-٢٠٢٣ وقد حضر الإجتماع ١٣٦ عضواً وتم إنتخاب هيئة إدارية جديدة من ١٥ عضواً.

فيديو - يامال الطفل تحوّل كابوساً لسيرخيو راموس
06:25

فيديو - يامال الطفل تحوّل كابوساً لسيرخيو راموس

هذا الولد ما هو إلا لامين يامال لاعب برشلونة الحالي

06:25

فيديو - يامال الطفل تحوّل كابوساً لسيرخيو راموس

هذا الولد ما هو إلا لامين يامال لاعب برشلونة الحالي

صورة - صحيفة تفضح رئيسة بالميراس وحركتها المُعيبة
06:23

صورة - صحيفة تفضح رئيسة بالميراس وحركتها المُعيبة

خلال المباراة بين بوكا جونيورز وضيفه بالميراس

06:23

صورة - صحيفة تفضح رئيسة بالميراس وحركتها المُعيبة

خلال المباراة بين بوكا جونيورز وضيفه بالميراس

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023