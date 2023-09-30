مفاجأة في اسم صديقة نيمار الجديدة تتعلق بجيرارد بيكيه

تشغل الحياة الخاصة للاعبي كرة القدم المحترفين متابعيهم بالقدر عينه الذي يشغلهم به أداؤهم، وإذا كان هناك اسم لا يبتعد كثيرا عن العناوين الرئيسية، فهو اسم نيمار جونيور.فاللاعب الدولي البرازيلي، الذي لعب لبرشلونة لأربعة مواسم، استمتع بالعيش في المدينة، ويعود دائماً اليها عندما يستطيع، خاصة أنّ ابنه دافي لوكا يعيش هناك.وآخر مرة شوهد فيها نيمار في المدينة كانت قبل أسبوعين، عندما منحه ناديه الجديد، الهلال السعودي، إجازة لبضعة أيام، ليستغل إقامته في العاصمة الكاتالونية في الخروج للاحتفال، ما جعله مرة أخرى في عناوين الأخبار.فقبل أيام قليلة على أن يصبح أباً للمرة الثانية، تم القبض عليه من قبل الصحفيين مع امرأة شابة، ثم سلط المصور جوردي مارتن الضوء على هوية الفتاة التي كانت مع نيمار، وفوجئ الكثيرون عندما اكتشفوا أن الفتاة المعنية هي زميلة سابقة لكلارا شيا صديقة جيرارد بيكيه، واسمها كارولا جيل.وكانت جيل قد التقت شيا عندما كانتا تعملان نادلات في ملهى ليلي، وقد أضاف التقرير أنّها ونيمار يخرجان معاً منذ فترة، وهي كانت تسافر إلى باريس للقائه، كما تواجدت في حفل عيد ميلاده.