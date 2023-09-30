الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

فيديو - يامال الطفل تحوّل كابوساً لسيرخيو راموس

2023-09-30 | 06:25
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فيديو - يامال الطفل تحوّل كابوساً لسيرخيو راموس
فيديو - يامال الطفل تحوّل كابوساً لسيرخيو راموس

هذا الولد ما هو إلا لامين يامال لاعب برشلونة الحالي

نشرت صحيفة ماركا الاسبانية فيديو امتد على نطاق واسع، ظهر فيه سيرخيو راموس، نجم اسبانيا، قائد ريال مدريد السابق ولاعب اشبيلية الحالي، وهو يدخل في العام 2016 الى ملعب الكامب نو، تمهيداً لمباراة الكلاسيكو، وهو يُمسك بيد ولد اسمر البشرة.
وكتبت الصحيفة أن هذا الولد ما هو إلا لامين يامال، لاعب برشلونة الحالي، والذي دخل مباراة الامس أساسياً وهو في سنّ الستة عشر عاماً، جنباً الى جنب مع راموس، وللمفارقة فإن رأسية اللاعب الواعد هي التي تسببت بارتطام الكرة بجسد اللاعب المخضرم، ودخولها الى الشباك.
وتعرض سيرجيو راموس، للسخرية من قبل الجماهير الإسبانية، بسبب تصريح سابق له عن برشلونة، تمنى فيه قبل مباراة ضمن الجولة الثامنة من الليجا بأن يحرز هدفه الأول مع إشبيلية أمام برشلونة، وهو ما حصل ولكن بالخطأ في مرماه، ليفوز الفريق الكاتالوني (1-0).



مقالات ذات صلة
فيديو - يامال الطفل تحوّل كابوساً لسيرخيو راموس

رياضة

كرة القدم

ماركا

سيرخيو راموس

ريال مدريد

اشبيلية

الكامب نو

الكلاسيكو

لامين يامال

برشلونة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هيئة إدارية جديدة في التضامن صور: فواز رئيسا
صورة - صحيفة تفضح رئيسة بالميراس وحركتها المُعيبة

اقرأ ايضا في كرة القدم

هيئة إدارية جديدة في التضامن صور: فواز رئيسا
10:03

هيئة إدارية جديدة في التضامن صور: فواز رئيسا

عقدت الجمعية العمومية لنادي التضامن الرياضي - صور إجتماعاً لإنتخاب هيئة إدارية جديدة ظهر السبت ٣٠-٩-٢٠٢٣ وقد حضر الإجتماع ١٣٦ عضواً وتم إنتخاب هيئة إدارية جديدة من ١٥ عضواً.

10:03

هيئة إدارية جديدة في التضامن صور: فواز رئيسا

عقدت الجمعية العمومية لنادي التضامن الرياضي - صور إجتماعاً لإنتخاب هيئة إدارية جديدة ظهر السبت ٣٠-٩-٢٠٢٣ وقد حضر الإجتماع ١٣٦ عضواً وتم إنتخاب هيئة إدارية جديدة من ١٥ عضواً.

صورة - صحيفة تفضح رئيسة بالميراس وحركتها المُعيبة
06:23

صورة - صحيفة تفضح رئيسة بالميراس وحركتها المُعيبة

خلال المباراة بين بوكا جونيورز وضيفه بالميراس

06:23

صورة - صحيفة تفضح رئيسة بالميراس وحركتها المُعيبة

خلال المباراة بين بوكا جونيورز وضيفه بالميراس

مفاجأة في اسم صديقة نيمار الجديدة تتعلق بجيرارد بيكيه
05:47

مفاجأة في اسم صديقة نيمار الجديدة تتعلق بجيرارد بيكيه

تشغل الحياة الخاصة للاعبي كرة القدم المحترفين متابعيهم

05:47

مفاجأة في اسم صديقة نيمار الجديدة تتعلق بجيرارد بيكيه

تشغل الحياة الخاصة للاعبي كرة القدم المحترفين متابعيهم

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023