فيديو - يامال الطفل تحوّل كابوساً لسيرخيو راموس

هذا الولد ما هو إلا لامين يامال لاعب برشلونة الحالي

نشرت صحيفة ماركا الاسبانية فيديو امتد على نطاق واسع، ظهر فيه سيرخيو راموس، نجم اسبانيا، قائد ريال مدريد السابق ولاعب اشبيلية الحالي، وهو يدخل في العام 2016 الى ملعب الكامب نو، تمهيداً لمباراة الكلاسيكو، وهو يُمسك بيد ولد اسمر البشرة.

وكتبت الصحيفة أن هذا الولد ما هو إلا لامين يامال، لاعب برشلونة الحالي، والذي دخل مباراة الامس أساسياً وهو في سنّ الستة عشر عاماً، جنباً الى جنب مع راموس، وللمفارقة فإن رأسية اللاعب الواعد هي التي تسببت بارتطام الكرة بجسد اللاعب المخضرم، ودخولها الى الشباك.

وتعرض سيرجيو راموس، للسخرية من قبل الجماهير الإسبانية، بسبب تصريح سابق له عن برشلونة، تمنى فيه قبل مباراة ضمن الجولة الثامنة من الليجا بأن يحرز هدفه الأول مع إشبيلية أمام برشلونة، وهو ما حصل ولكن بالخطأ في مرماه، ليفوز الفريق الكاتالوني (1-0).



