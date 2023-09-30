هيئة إدارية جديدة في التضامن صور: فواز رئيسا

عقدت الجمعية العمومية لنادي التضامن الرياضي - صور إجتماعاً لإنتخاب هيئة إدارية جديدة ظهر السبت ٣٠-٩-٢٠٢٣ وقد حضر الإجتماع ١٣٦ عضواً وتم إنتخاب هيئة إدارية جديدة من ١٥ عضواً.

ثم إجتمعت الهيئة الإدارية المنتخبة برئاسة أكبر الأعضاء سناً الدكتور علي قدادو ووزعت المسؤوليات فيما بينها على الشكل التالي:

١- حسن ناصر فواز رئيساً

٢- سمير عبدالله بواب نائباً أول للرئيس

٣- علي قدادو نائباً ثانياً للرئيس

٤- مروان حمزة الشاب أميناً للسر

٥- مازن قبيسي أميناً للصندوق

٦- جهاد قنديل محاسباً

والأعضاء: جبران مالك - يوسف خضرة - يزبك يزبك - خالد شعبان - ديما بسمة - غزوان بحر - ماجد خشن - نبيل سلامة - وائل بيطار مستشارون.

وقد تمنى الرئيس والأعضاء المنتخبون النجاح والتوفيق للهيئة الإدارية الجديدة من أجل الإستمرار برفع راية التضامن العريقة عالياً.