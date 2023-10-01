منتخب لبنان بطل دورة السيدات الدولية الودية لكرة القدم

توّج منتخب لبنان بلقب دورة السيدات الدولية الودية لكرة القدم بعد فوزه على منتخب بوتان (1-0)، في الوقت الإضافي من المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في مدينة الطائف السعودية.وسجّلت ليلي اسكندر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 102، لتصبح الهدافة التاريخية لمنتخب السيدات برصيد تسعة أهداف، وتسلمت جائزة هدافة البطولة الدولية برصيد 3 أهداف.وكان لبنان تأهل الى الدور النهائي بفوزه على ماليزيا في نصف النهائي (4-3) بركلات الترجيح بعد تعادل المنتخبين السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، كما عبر دور المجموعات بالعلامة الكاملة بفوزه على لاوس (3-1) وبوتان (3-2) تواليا.وسلّمت رئيسة دائرة الكرة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عالية الرشيد كأس البطولة لكابتن منتخب لبنان رنا المقداد، كما تناوبت الرشيد مع عضو مجلس الادارة في الاتحاد السعودي معيض الشهري على تسليم الميداليات الذهبية للفائز، الفضية لمنتخب بوتان والبرونزية لماليزيا.