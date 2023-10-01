فيديو - لاوتارو مارتينيز عريس الليلة في أوروبا

كان النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز عريس الليلة

كان النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز عريس الليلة على صعيد كرة القدم الاوروبية، حيث سجّل "سوبر هاتريك" قاد به فريقه انتر ميلان الى فوز كبير برباعية نظيفة على ضيفه ساليرنيتانا ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع لاوتارو رصيده الى تسعة في صدارة ترتيب الهدافين، مبتعداً بأربع أهداف عن النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، وبات أول لاعب يدخل بديلاً ويسجل 4 أهداف في تاريخ الدوري الإيطالي منذ بداية حقبة احتساب الفوز بـ3 نقاط.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 18 نقطة ومعها صدارة "الكالتشيو" بفرق الأهداف عن جاره اللدود ميلان الذي تغلب على ضيفه لاتسيو بهدفين دون رد، فيما تعرض ساليرنيتانا للهزيمة الثانية توالياً، ليحتل المركز الثامن عشر في ترتيب الدوري.