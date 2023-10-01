فيديو - العجوز سواريز يُسجّل بين قدميّ حارس المرمى

نجح سواريز في تسجيل هدف التعادل بين قدميّ حارس المرمى

بعد أن سجل البرازيلي تياغو غالاردو هدف التقدم لفريقه فورتاليزا (43) من ركلة جزاء وإهدار فلامنغو ركلة مماثلة بطريقة غبية، نجح الاوروغوياني المخضرم لويس سواريز (80) في تسجيل هدف التعادل بين قدميّ حارس المرمى، في المباراة التي اطلق الحكم صافرتها الاخيرة على التعادل (1-1).

ويحتل فورتاليزا المركز اتاسع في ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 39 نقطة بعد مرور 25 جولة من عمر المسابقة، فيما يحتل فلامنغو المركز الرابع برصيد 43 نقطة، على بُعد 8 نقاط عن بوتافوغو المتصدر.