صامويل إيتو متهم بالفساد وترتيب نتائج المباريات

يجري التحقيق مع مهاجم تشيلسي وبرشلونة السابق صامويل إيتو

يجري التحقيق مع مهاجم تشيلسي وبرشلونة السابق صامويل إيتو بشأن مزاعم التلاعب بنتائج المباريات، على الرغم من كونه رئيساً لاتحاد بلاده لكرة القدم منذ عامين.

ووجد أسطورة الكاميرون نفسه متورطًا في جدل بأنه قام بتزوير نتائج المباريات، وأنّه ساعد في تحديد نتائج المباريات في الدرجة الثانية الكاميرونية لأول مرة في تموز - يوليو بعد تسريب محادثة مفترضة بين إيتو وفالنتين نكوين، المعروف أيضا باسم بوبيديدي، رئيس نادي فيكتوريا يونايتد.

ووفقاً لكام فوت، يزعم أن إيتو قال أن هناك أشياء يمكن القيام بها لكن على بوبيديدي أن يكون متحفظاً وأنه سيمنح فريقه النقاط الثلاث ويوقف الحكم.

وفاز فيكتوريا بالفعل وصعد إلى دوري الدرجة الأولى الكاميروني، ولكن إيتو نفى هذه المزاعم، بينما قال نكوين إنه لم يكن صوته في التسجيل.



