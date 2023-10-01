فيديو - طريقة مبتكرة من الجمهور لايقاف المباراة .. كرات التنس !!

🎾 For the second time in as many home matches, Reading fans throw tennis balls onto the pitch in protest of owner Dai Yongge. #readingfc pic.twitter.com/UNj0s3ZmcP — Ji-Min Lee (@JmlJourno) September 30, 2023

كان لا بد من تعليق مباراة ريدينغ مع بيرتون، بعد أن أطلق المشجعون المئات من كرات التنس على أرض ملعب سيليكت كار ليزينغ، احتجاجاً من جمهور أصحاب الأرض.هذه هي المرة الثانية التي يحتج فيها المشجعون ضد المالك داي يونغ، حيث اضطر الحكام إلى النزول إلى أرض الملعب لإزالة الكرات، وأجبر الحكم سام بوركيس على تعليق المباراة، حين كان الفريقان متعادلين سلباً.وغرق ريدينج في مزيد من الاضطرابات هذا الأسبوع بسبب وضعه تحت الحظر من الانتقالات، وتهديد الفريق بخصم نقاط أخرى إذا فشل النادي في دفع رواتب لاعبيه في الوقت المحدد.