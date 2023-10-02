إقرأوا أغرب رواية لقصة إلغاء هدف ليفربول

كان ضمن طاقم تحكيم في مباراة في دولة الإمارات

نشرت صحيفة ذا تايمز البريطانية تقريراً ذكرت فيه أن الحكم الإنجليزي دارين إنغلاند، المسؤول عن تقنية الفيديو في مباراة توتنهام وضيفه ليفربول، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، كان ضمن طاقم تحكيم في مباراة في دولة الإمارات، قبل 48 ساعة من اللقاء، وعاد الى البلاد قبل 24 ساعة منه.

وارتكب إنغلاند خطأ فادحاً حين ألغى في الشوط الأول، هدفاً لليفربول بداعي التسلل، أحرزه المهاجم الكولومبي لويس دياز بتمريرة من محمد صلاح، واعترفت لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي بأنه هدف صحيح، ووصفت الأمر بالخطأ البشري الكبير.

وشرح الصحفي ديل جونسون حقيقة ما حصل، فقال إن ‏حكم تقنية الفيديو (الفار) "اعتقد أن حكم الساحة قد احتسب الهدف، وهذا هو سبب الخطأ الرئيسي، حيث شاهد من النظرة الأولى أن لويس دياز كان غير متسلل، وأن التسلل غير موجود، فقال للحكم في الملعب (قرار صحيح تم التأكيد)".

وأضاف "الحكم الرئيسي في الملعب فهم هذه العبارة على أنه تم اتخاذ القرار بإلغاء الهدف، في وقت اعتقد فيه حكم تقنية الفيديو، بأنه تم احتساب الهدف في البداية، فقام بمراجعة سريعة من دون خطوط، وهذا هو سبب الخطأ".



