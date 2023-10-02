أفضل حارس مرمى في الدوري الفرنسي .. جزائري

حارس المرمى الأكثر تصديّاً منذ بداية الموسم الحالي

تابع الحارس الجزائري المخضرم، ألكسندر أوكيدجا، البالغ 35 عاماً، التألق مع فريقه ميتز الذي يحتل المركز الرابع عشر في الدوري الفرنسي.

ودلّت إحصائيات موقع "سوفا سكور" المتخصص، أن أوكيدجا هو حارس المرمى الأكثر تصديّاً منذ بداية الموسم الحالي، بواقع 34 تصديّاً ونسبة نجاح 72%، متفوقًا على الإيطالي جانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان.

وعلى الرغم من هزيمة فريقه (0-3) أمام تولوز في الجولة السابعة، فقد نجح أوكيدجا في صدّ سبع كرات في المباراة، وهو الذي كان مساهماً بقوة في صعوده إلى "ليغ 1"، علماً أنه أعلن في شهر مارس - آذار الماضي اعتزاله اللعب دوليّاً مع منتخب بلاده.



